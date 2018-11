Pleno lleno de reproches sobre las cuentas de los abanderados de San Juan de 2016 y 2018 en Coria Carmen Yerpes Repilado. :: hoy La sesión plenaria fue tensa y abundaron las críticas ELADIO PANIAGUA SIMÓN Miércoles, 7 noviembre 2018, 08:10

Como se preveía, el Pleno celebrado el pasado lunes fue movido. Caminó por cauces normales hasta llegar al punto número 10 correspondiente a la dación de cuenta de las cuentas de San Juan 2018, cuyo déficit ha hecho que la abanderada María del Carmen Yerpes Repilado haya dimitido como concejala, lo que ha provocado un revuelo para todos los gustos, con dimes y diretes en las redes sociales, que han deteriorado en gran medida la imagen de los abanderados.

El alcalde dio a conocer las cuentas de los abanderados que ha habido mientras ha sido alcalde (de 2006 a 2018). «Todos, dijo, se han ajustado al presupuesto y han tenido en estos años una labor ejemplar. No obstante, en el año 2016 José María Rivas García (PSOE) se pasó en más de 45.000 euros en el presupuesto, lo mismo que en 2018 también y en una cuantía menor, 32.159,67 euros, Mamen Yerpes se pasó del presupuesto asignado, motivo por el cual dimitió como concejal». García Ballestero manifestó que lo mismo que le dijo a Mamen se lo digo a Rivas: «que tome alguna decisión, pues esa es la diferencia, dijo entre el PP y el PSOE».

El alcalde hizo una defensa a ultranza de la figura del abanderado como organizador de las fiestas pero, recordó, que tiene su responsabilidad.

Por su parte el portavoz del PSOE, Juan Pedro Moreno Carrasco, manifestó que «todos los abanderados defienden por igual las Fiestas de San Juan y no voy a consentir que se diga lo contrario. No puedo consentir que los abanderados del PSOE sean menos que los del PP», recalcó y finalizó defendiendo a José María Rivas García «porque en su función de abanderado hubo cosas ajenas a su voluntad».

«La ha echado usted»

Finalmente José María Rivas García dijo al alcalde que desconocía su falta de credibilidad. «Esas cantidades se las he dado a la prensa, aunque no sabemos nadie cuál les son los presupuestos de las Fiestas de San Juan. La tarjeta del abanderado Rivas se infló en los presupuestos», aseguró, y al mismo tiempo habló de los 26.000 euros pertenecientes a los seguros, motivo por el cual, dijo, «tuve que abaratar muchas facturas». También sobre la toma de decisión que le pide el alcalde, dijo que a la abanderada Mamen Yerpes «la ha echado usted y no ha sido por pasarse del presupuesto», concluyó.

Cerró el debate el alcalde diciendo a Rivas que «ha quedado en evidencia que usted no conocía el presupuesto, que no sabía cuál era su papel como abanderado ni en qué se gasta el dinero asignado para las fiestas».