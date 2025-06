El pleno aprueba una moción de Liberales por las obras del tren de Navalmoral

El grupo independiente Liberales ha dado a conocer que la alcaldía y su equipo de Gobierno, por decisión del pleno, deberán arbitrar medidas para «paliar ... los daños a los establecimientos del otro lado de la vía y exigir la reparación y mantenimiento para que las vías públicas estén en perfecto estado», tal y como habían solicitado en una moción.

Los establecimientos a los que se refiere son los del entorno del paso a nivel cerrado en la calle Pablo Luengo, «que han visto disminuidos de forma preocupante sus ingresos, lo que afecta a la viabilidad de los negocios e incide en la oferta de trabajo».

Por ello proponen, a modo de ejemplo, la exención de contribuciones, la bonificación de impuestos o la concesión de ayudas o subvenciones. También, la realización de gestiones para «fomentar la redistribución de los flujos de clientes que se están focalizando en muy pocas zonas del pueblo, olvidando otras muchas. Un desequilibrio que, a la postre, puede producir una nociva hipertrofia en la ciudad».

Exigencia a ADIF

Asimismo apuntan que, tras ser aprobada su moción, el Ayuntamiento deberá exigir de ADIF que mantenga en perfecto estado las vías, calles, viales y carreteras que ahora soportan un elevadísimo tráfico pesado y se encuentran en muy mal estado.

«La alcaldía deberá exigir la reparación de baches, socavones y la limpieza de las vías y, si no se hiciera por ADIF, ejecutarlas a su costa. Los vecinos no tienen por qué soportar más daño y se debe garantizar su tránsito por vías adecuadas y en perfecto estado, lo que no ocurre ahora».

En su opinión, el mal estado de las vías tiene dos efectos negativos. Primero, que los potenciales visitantes o clientes de los servicios que ofrece Navalmoral se retraigan y no vengan. Segundo, el daño que sufren los vehículos de los vecinos por el mal estado de las vías que utilizan.

Por último, Liberales insiste en que el Ayuntamiento deberá articular «medidas urgentes» para garantizar el bienestar de los vecinos y de las zonas más afectadas por las obras del tren en superficie «impuestas pese al clamor vecinal en contra y a favor del soterramiento».