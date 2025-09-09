Plazo de matriculación en la escuela de música

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. El plaza de matriculación para cursar estudios en la Escuela Municipal de Música de la Ciudad de Coria se cerrará el próximo lunes 15 de septiembre. La matrícula se podrá formalizar de dos formas, una de manera presencial en las dependencias del centro, de lunes a viernes en horario de mañana de 9.00 a 13.00 horas, y la segunda opción será online a través del correo electrónico escuelamusica@coria.org.

Para más información pueden llamar al 646 26 97 62, o preguntar en las dependencias de la Escuela Municipal de Música en horario de matrícula.