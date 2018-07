La plaza Mayor de Malpartida de Cáceres, escenario del XII Torneo 3x3 de Baloncesto

Un año más llega el evento 3x3 Baloncesto en la Calle de Malpartida de Cáceres, que tendrá lugar el próximo sábado 28 de julio y será incluido en el Circuito Deporte y Naturaleza, dentro de la Diversidad Urbana, de la Junta de Extremadura.

La última edición, celebrada el 29 de julio del pasado año, fue la más numerosa, tanto en equipos, participaron 106, como en asistencia de público, reuniéndose unas 2.500 personas. Este año, el escenario volverá a ser la plaza Mayor de Malpartida de Cáceres, donde se instalarán 5 pistas de baloncesto 3x3, una zona de juegos y talleres, y un hinchable deportivo para los más pequeños, además de todo lo necesario para las necesidades de los participantes. Se jugarán cinco categorías; masculina absoluta, femenina absoluta, sub 16 masculina, sub 16 femenina, sub 12 mixta. Además habrá un concurso de mates y otro de triples.

Todas las competiciones comienzan a las 09.00 horas y se desarrollan ininterrumpidamente hasta las finales de categorías, que darán comienzo a partir de las 22.00 horas y finalizarán en torno a las 02.30, con la entrega de premios. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el jueves día 26 de julio a las 14.00 horas.