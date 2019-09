Plataforma Sin Barreras inicia un proyecto de reciclaje de ropa Chari Sánchez, con un voluntario, con ropa entregada. :: JSP Esta asociación también quiere abrir otras vías, con la recogida de tapones y las pilas JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Miércoles, 25 septiembre 2019, 08:31

La asociación Plataforma Sin Barreras ha puesto en marcha un proyecto de reciclaje, con la intención de que tenga varias líneas de trabajo. El fin último es poder dar empleo a personas con discapacidad, además de cuidar el medio ambiente. Por ahora, está en una fase inicial.

Una de esas vías es la ropa usada. De hecho, ya se ha comenzado a recoger en la sede de la entidad. Según explica la gerente, Chari Sánchez, la intención es que, la que en mejor estado esté, se venda a tiendas de segunda mano. Matiza que ya se han mantenido conversaciones con empresas y han mostrado su interés. Sin embargo, hasta que no se lleve una muestra de la posible indumentaria, no se sabe qué dinero pueden entregar. Señala que no se venderá en Trujillo, porque ya se han tenido experiencias de este tipo y no han funcionado. Sin embargo, en ciudades grandes, tienen su demanda, matiza.

El resto el ropa que no esté en buen estado también se dará salida. Se clasificará en vaquera, lana y algodón y se llevará a empresas especializadas para su reutilización.

Hasta que se tengan los primeros ingresos, el proyecto será ejecutado por voluntarios integrantes de la asociación. Chari Sánchez apunta que primero se precisa hacer algo de dinero para invertir en algunas necesidades. A partir de ahí, se harían las oportunas contrataciones.

Aunque esa ropa ya se está recogiendo, Plataforma Sin Barreras ha solicitado unas instalaciones al Ayuntamiento, que ahora no tienen uso, para poder ubicar este proyecto. Se tratan de las naves de la antigua depuradora, en la carretera de La Cumbre. «Sería también una forma de mantener este espacio y no se deteriore», señala la responsable.

Además de la ropa, se va a continuar recogiendo tapones de plástico, así como pilas. Este material se llevará al Centro Especial de Empleo 'La hormiga verde', situado en Villalfranca de los Borros. Aunque se dedica al reciclaje de la basura electrónica, también recoge este tipo de residuos para su posterior tratamiento. A cambio, Plataforma Sin Barreras recibiría un dinero.

Otra de las vías que se quiere implantar en Trujillo es, precisamente, ese reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No obstante, para ello, hay que tramitar una serie de permisos, añade.