HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
Angélica García, diputada delegada del área correspondiente. CEDIDA
LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES INFORMA

El Plan Provincial de Censos Municipales de Amianto de la Diputación de Cáceres llegará a 219 municipios

CON UNA INVERSIÓN DE 720.000 EUROS. ·

Ayudará a poblaciones menores de 10.000 habitantes a cumplir la normativa

Isabel Ambrona

Isabel Ambrona

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:46

Un total de 219 municipios de la provincia cacereña menores de 10.000 habitantes van a poder, a partir de ahora, identificar, registrar y planificar la retirada del amianto presente en sus edificios e infraestructuras municipales, gracias a la puesta en marcha del Plan Provincial de Elaboración de Censos Municipales de Amianto de la Diputación de Cáceres.

Dotado con una inversión de 720.000 euros, el proyecto está impulsado desde el Área de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería y permitirá a los municipios cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio.

La aprobación de la partida presupuestaria para poner en marcha el censo tuvo lugar el 30 de octubre durante la sesión plenaria de la institución provincial.

Paso decisivo

La diputada delegada del área implicada, Angélica García Gómez, subrayó que este plan «supone un paso decisivo en la protección de la salud pública, la seguridad ambiental y el compromiso de la Diputación con el medio ambiente y la sostenibilidad de nuestros municipios» y que «ayudará a los pueblos pequeños, que muchas veces no tienen capacidad técnica y económica, para que cumpla la normativa estatal de residuos peligrosos».

Así, el censo municipal de amianto no se limita tan solo a una observación aérea ni a un visor digital, sino que incluye una inspección técnica exhaustiva para identificar todos los materiales que puedan contener amianto en cubiertas, depósitos, conducciones, vallados y bajantes así como en edificios públicos, dependencias municipales e instalaciones industriales en desuso.

Angélica G.: «Este proyecto supone un paso decisivo en la protección de la salud pública y la seguridad ambiental»

Cada punto detectado será georreferenciado y documentado mediante una ficha técnica

Cada ayuntamiento recibirá su propio censo municipal para planificar la eliminación progresiva del amianto

Puntos georreferenciados

Cada punto detectado será georreferenciado y documentado mediante una ficha técnica que recogerá el tipo de material, su estado de conservación, el nivel de riesgo y la prioridad de retirada o sustitución, dotándolo de un procedimiento coordinado, homogéneo y eficiente.

Además, se elaborará un calendario orientativo de actuaciones, siguiendo las directrices de la Guía para la elaboración de censos de amianto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Cada ayuntamiento recibirá su propio censo municipal, una herramienta esencial para planificar la eliminación progresiva del amianto y garantizar entornos más seguros y saludables.

Todos los resultados se integrarán en un Registro Provincial de localizaciones con amianto, que permitirá planificar su futura retirada.

El Plan Provincial de Censos Municipales de Amianto refuerza así el compromiso de la Diputación de Cáceres con la transición ecológica justa, la cooperación intermunicipal y la preservación del entorno natural, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente el ODS 3 (Salud y bienestar), el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y el ODS 13 (Acción por el clima).

Organización en cuatro zonas

El Plan se estructura territorialmente en cuatro zonas– norte, sur, este y noroeste–y a cada una le corresponderá una cuantía de 180.000 euros, agrupando así a los 219 municipios beneficiarios. Cada zona contará con un ayuntamiento cabecera que actuará como entidad colaboradora, asumiendo la licitación y adjudicación de los contratos de asistencia técnica necesarios para la elaboración de los censos en su área. Los municipios designados como cabecera de zona son: Jaraíz de la Vera para la zona norte; Arroyo de la Luz para la zona sur; Moraleja para la zona nororeste; y Miajadas para la zona este. La Diputación Provincial de Cáceres ejercerá la dirección técnica, la supervisión y la coordinación general del Plan, estableciendo criterios metodológicos comunes y creando un Registro Provincial de Localizaciones con Amianto, que permitirá planificar futuras actuaciones de retirada y sustitución.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos de Badajoz denuncian la pérdida de paquetes con compras online
  2. 2 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  3. 3 El chino donde comen los chinos: un viaje a la cocina asiática más auténtica de Badajoz
  4. 4

    La extremeña Guadalupe Sabio recibe 10 millones de euros para su proyecto de investigación
  5. 5

    Gragera: «Esta revuelta contra la tasa de basura está dirigida por alguien que se presentó a secretario del PSOE»
  6. 6 Así es la nueva tienda griega que abrirá sus puertas en El Faro: moda infantil a precios accesibles
  7. 7

    21-D: Gallardo se compromete a subir el sueldo a los docentes 200 euros al mes en 2026
  8. 8 Carrefour se adelanta en Extremadura y lanza su propia baliza de emergencia V-16
  9. 9

    Visto para sentencia el juicio contra dos primos por violar a una amiga en Badajoz cuando estaba dormida
  10. 10 El juicio al hermano del presidente del Gobierno y Gallardo será del 9 al 14 de febrero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Plan Provincial de Censos Municipales de Amianto de la Diputación de Cáceres llegará a 219 municipios

El Plan Provincial de Censos Municipales de Amianto de la Diputación de Cáceres llegará a 219 municipios