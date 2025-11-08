El Plan Provincial de Censos Municipales de Amianto de la Diputación de Cáceres llegará a 219 municipios

Isabel Ambrona Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:46 Compartir

Un total de 219 municipios de la provincia cacereña menores de 10.000 habitantes van a poder, a partir de ahora, identificar, registrar y planificar la retirada del amianto presente en sus edificios e infraestructuras municipales, gracias a la puesta en marcha del Plan Provincial de Elaboración de Censos Municipales de Amianto de la Diputación de Cáceres.

Dotado con una inversión de 720.000 euros, el proyecto está impulsado desde el Área de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería y permitirá a los municipios cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio.

La aprobación de la partida presupuestaria para poner en marcha el censo tuvo lugar el 30 de octubre durante la sesión plenaria de la institución provincial.

Paso decisivo

La diputada delegada del área implicada, Angélica García Gómez, subrayó que este plan «supone un paso decisivo en la protección de la salud pública, la seguridad ambiental y el compromiso de la Diputación con el medio ambiente y la sostenibilidad de nuestros municipios» y que «ayudará a los pueblos pequeños, que muchas veces no tienen capacidad técnica y económica, para que cumpla la normativa estatal de residuos peligrosos».

Así, el censo municipal de amianto no se limita tan solo a una observación aérea ni a un visor digital, sino que incluye una inspección técnica exhaustiva para identificar todos los materiales que puedan contener amianto en cubiertas, depósitos, conducciones, vallados y bajantes así como en edificios públicos, dependencias municipales e instalaciones industriales en desuso.

Puntos georreferenciados

Cada punto detectado será georreferenciado y documentado mediante una ficha técnica que recogerá el tipo de material, su estado de conservación, el nivel de riesgo y la prioridad de retirada o sustitución, dotándolo de un procedimiento coordinado, homogéneo y eficiente.

Además, se elaborará un calendario orientativo de actuaciones, siguiendo las directrices de la Guía para la elaboración de censos de amianto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Cada ayuntamiento recibirá su propio censo municipal, una herramienta esencial para planificar la eliminación progresiva del amianto y garantizar entornos más seguros y saludables.

Todos los resultados se integrarán en un Registro Provincial de localizaciones con amianto, que permitirá planificar su futura retirada.

El Plan Provincial de Censos Municipales de Amianto refuerza así el compromiso de la Diputación de Cáceres con la transición ecológica justa, la cooperación intermunicipal y la preservación del entorno natural, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente el ODS 3 (Salud y bienestar), el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y el ODS 13 (Acción por el clima).

Ampliar Organización en cuatro zonas El Plan se estructura territorialmente en cuatro zonas– norte, sur, este y noroeste–y a cada una le corresponderá una cuantía de 180.000 euros, agrupando así a los 219 municipios beneficiarios. Cada zona contará con un ayuntamiento cabecera que actuará como entidad colaboradora, asumiendo la licitación y adjudicación de los contratos de asistencia técnica necesarios para la elaboración de los censos en su área. Los municipios designados como cabecera de zona son: Jaraíz de la Vera para la zona norte; Arroyo de la Luz para la zona sur; Moraleja para la zona nororeste; y Miajadas para la zona este. La Diputación Provincial de Cáceres ejercerá la dirección técnica, la supervisión y la coordinación general del Plan, estableciendo criterios metodológicos comunes y creando un Registro Provincial de Localizaciones con Amianto, que permitirá planificar futuras actuaciones de retirada y sustitución.