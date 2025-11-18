La pista de hielo de Navalmoral funcionará del 19 de diciembre al 6 de enero

Miguel Ángel Marcos Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

A 37.510 euros asciende el precio base de licitación para la instalación de una pista de hielo sintético en Navalmoral con motivo de la Navidad. Así lo recoge el pliego que rige el concurso convocado por el Ayuntamiento para su contratación, en el que se definen horarios, precio de la entrada y las dimensiones, entre otros muchos aspectos.

El citado documento recoge que la instalación, que tendrá unas dimensiones de 20x10 metros (200 metros cuadrados), estará en funcionamiento entre el 19 de diciembre y el 6 de enero. El horario de apertura será de 11.00 h. a 14.00 h. y de 17.00 h. a 21.00 h. La entrada costará 2 euros, que incluirán el alquiler del equipo de patinaje y el uso de las instalaciones durante media hora.

La empresa adjudicataria recibirá íntegro el importe correspondiente a los ingresos por ventas de entradas, estimando el Ayuntamiento que serán 3.000, por los que ingresaría 6.000 euros.

Por otro lado, la adjudicataria estará obligada al montaje, mantenimiento y desmontaje. Además, deberá contar con el material necesario para su uso. En este apartado se citan 100 pares de patines homologados, de diversa numeración; cinco andadores, bolsas higiénicas de un solo uso, vallado, servicio de vigilancia, mobiliario para la zona de entrega y cambio de material, seguro de responsabilidad civil, decoración con motivos navideños y equipo de sonido.

También debe tener personal apto para el desempeño de las funciones descritas en el pliego, en concreto dos monitores de ocio y tiempo libre y una persona encargada del mantenimiento de las instalaciones.

Mercado navideño

En paralelo a la contratación de la pista el Ayuntamiento ha convocado un concurso para la organización de un mercado navideño, con un precio de salida de 5.082 euros. En este caso, el plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el jueves.

El mercado se instalará en el Jardincillo entre el 18 de diciembre y el 5 de enero, compuesto por una decena de puestos con artículos y materiales relacionados con la Navidad.

Desde el Consistorio destacan que tanto esta iniciativa como la pista de hielo son dos actividades de atractivo turístico y cultural con las que se pretende atraer visitantes, dinamizar el comercio local y fomentar lugares de encuentro y ocio familiar, «reforzando la imagen de ser un destino acogedor y activo, generando un impacto positivo en la percepción de la población y en la proyección exterior del municipio».