La piscina de Trujillo tiene pérdidas de agua de 250 metros cúbicos diarios La piscina de Trujillo ayer con una actividad de las fiestas. / JSP El concejal delegado recuerda que se hizo una obra en junio para la impermeabilización de los vasos JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Jueves, 29 agosto 2019, 09:24

Los problemas de la piscina municipal de Trujillo continúan. En la actualidad, cuenta con una pérdida de agua de 250 metros cúbicos diarios, a pesar de la obra de impermeabilización de los vasos que se llevó a cabo antes de que se abriesen estas instalaciones, en junio. El proyecto supuso una inversión de unos 52.000 euros, procedentes del Plan Activa II de la Diputación de Cáceres.

Ante esta situación, la actuación «no ha cumplido con las expectativas por parte del anterior equipo de Gobierno». Así lo indicó ayer, en el pleno extraordinario, el concejal de Obras y Proyectos, Raúl Gómez. Cree que todo es consecuencia de una precipitación en la toma de decisiones de los anteriores dirigentes o de un exceso de celeridad en su ejecución. «En cualquier caso, la piscina presenta grandes deficiencias en pérdidas de agua, según el informe que nos transmite la empresa concesionaria del servicio de agua». Además, estos problemas ya existían en los últimos años, añade.

El concejal, a declaraciones a HOY, apunta que a mediados de julio ya se vieron algunas patologías en los vasos, derivadas de estos inconvenientes. Eso si, matiza que no existe ningún tipo de riesgo para los bañistas. Sostiene igualmente que no se puede cerrar la piscina porque cuenta con una media de entre 600 y 700 usuarios diarios y es un bien para la sociedad con el fin de poder combatir las altas temperaturas.

Matiza, asimismo, que hasta que no se acabe la temporada de baño no se hará un análisis exhaustivo y encontrar los problemas. Por ahora, se desconocen. No obstante, ya se han hecho pruebas segmentando el sistema de tuberías para ver cuál puede ser el foco de esas pérdidas.

Gómez sostiene que una posibilidad es que el dinero que queda del plan Activa II y que se iba a destinar para mejorar la avenida de Miajadas y la calle Cruces, se tengan que utilizar para solucionar esas deficiencias que tienen estas instalaciones, así como para mejorar la piscina de Huertas de Ánimas.

Ante este planteamiento, la portavoz del Partido Popular, Inés Rubio, pidió el informe técnico de esas deficiencias que pueda tener las instalaciones.