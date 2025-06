La piscina natural Vadillo de Losar de la Vera no podrá llenarse antes de un mes La mayor parte de las actuaciones han finalizado y entre las que faltan están las nuevas compuertas de acero

Eloy García Lunes, 23 de junio 2025, 08:59

La piscina natural Vadillo podría estar lista para el disfrute de los bañistas en la segunda quincena de julio. Así lo explica a HOY el alcalde, Antonio Sánchez, puntualizando que su intención inicial era hacerlo esta misma semana, toda vez que la mayor parte de las actuaciones están finalizadas.

La propuesta del primer edil era bajar ya las viejas compuertas y rematar la obra a partir de la segunda quincena de agosto, salvando así buena parte de la temporada de baño. Además, varias fuentes apuntan a que faltan cerca de dos meses para que las nuevas compuertas de acero estén listas para su instalación.

Sin embargo, tras la reunión mantenida el viernes entre responsables de la empresa adjudicataria de las obras y técnicos de Diputación, encargados de supervisar las actuaciones, han decidido acabar la totalidad de las obras y dejar para el final tan solo la instalación de las nuevas compuertas.

Las obras empezaron en mayo

«Es una lástima, pero no nos dan otra opción. Si todo va bien, a lo largo de la segunda quincena de julio habrán acabado las obras y podremos llenar la piscina utilizando las viejas compuertas», señala.

Cabe recordar que a principios de mayo comenzaron las obras. Antes no se podía debido al gran caudal que ha llevado a consecuencia de las lluvias, por un lado, y por la temporada de subida y desove de las truchas (de noviembre a marzo) y de los ciprínidos (barbos y otros peces de garganta), por otro.

Las obras avanzaron a buen ritmo para unos y de forma lenta para otros, concluyendo la construcción de una nueva fosa séptica la pasada semana (lo que ha permitido la apertura del bar), el acondicionamiento del lecho de la piscina, etcétera, estando a la espera de que fabriquen las nuevas compuertas de acero, incluidas en el proyecto, con una inversión global cercana a los 200.000 euros.

«Nuestro deseo siempre ha sido que al menos pudiera utilizarse durante julio y agosto, y que después se vuelva a vaciar para hacer lo que falte, que habría sido muy poco, además de instalar las compuertas», manifiesta.

Perjuicio económico

Especialmente expectante está Bruno Martín, responsable del Bar terraza del mismo nombre, que acaba de abrir sus puertas, pero que lamenta el perjuicio económico que le está causando la ejecución de las obras en plena temporada de baño.

«Este año, con las temperaturas que ha hecho, podríamos haber abierto en mayo, pero no hemos podido hacerlo hasta el viernes, cuando acabaron la fosa séptica», explica .Además, considera que llenar la piscina ya no supone ningún perjuicio y que mantenerla vacía h asta la llegada de las compuertas sería un sinsentido. «Esto debería estar resuelto ya, porque no soy yo solo el afectado. También tengo a ocho trabajadores a mi cargo, que en temporada llegan a ser diez. Todos estamos a la espera de ver lo que ocurre», concluye.