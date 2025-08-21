Pintores locales exponen sus obras en Berzocana
Jueves, 21 de agosto 2025, 09:27
E. G. R. El colectivo Pintores Berzocaniegos, en colaboración con el Ayuntamiento, organiza una exposición con obras propias de sus componentes que se encuentra instalada en el hogar del pensionista con motivo de las fiestas patronales. Los interesados tienen hasta el sábado para visitar la muestra en horario de siete a nueve de la tarde.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.