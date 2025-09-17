El pinar acoge este fin de semana el tercer Festival ZCEN

Miguel Ángel Marcos Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El pinar de Talayuela se convertirá entre el viernes y el domingo en el escenario más 'mágico' de la comarca con la celebración del III Festival ZCEN – Circo en la Naturaleza.

Está organizado por el espacio escénico El Quinto Pino, desde donde aseguran que se trata de un encuentro que se ha consolidado como una «cita imprescindible para los amantes del circo, la música y el arte en un entorno natural único que invita a la convivencia y la creatividad».

La programación se abrirá a las 19.00 horas del viernes con la inauguración, para seguir con los 'Cuentos inesperados' de la compañía La Payasa Inesperada. A las 22.00 horas, será el turno de Chimichurri con 'Cualquier verdura', «una propuesta fresca y divertida que hará las delicias de pequeños y mayores».

La primera jornada se cerrará a medianoche con la música de la DJ Eva Nasarro.

El sábado se anuncia como una jornada «intensa y festiva, pensada para todos los públicos». Desde primera hora habrá talleres de circo y maquillaje, donde los asistentes podrán experimentar con malabares, equilibrios y aéreos. A las 12.30 horas, tendrá lugar la Gala Off, que reunirá a jóvenes artistas y nuevas propuestas de la escena circense.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas, la compañía Musirqueros protagonizará un espectáculo itinerante de circo por el recinto, para dar paso después a 'Minus Limbus', de Circobaya.

La noche comenzará con 'El músico viajero', de Fuman Musicóloco, a las 22.30 horas, y culminará con el concierto del grupo Los Felisos, que arrancará a medianoche «y hará bailar hasta bien entrada la madrugada».

El domingo, a las 11.00 horas, será la clausura oficial, poniendo el «broche final a un fin de semana cargado de emociones».

Entrada única

El festival cuenta con una entrada única que da acceso a todos los espectáculos y talleres: 10 euros para adultos y 5 euros para niños. No es necesario reservarlas, salvo en el caso de necesitar alojamiento, que podrá hacerse a través de la página web www.elquintopino.es o de las redes sociales.

También habrá servicio de comida y bebida en el recinto durante todo el fin de semana.

