Pilar Porras demostró sus habilidades ante los alumnos en Aldeacentenera

Demostrar que no hay límites, ni para el arte ni para la vida, es uno de los objetivos de la charla coloquio impartida en el ... colegio de Aldeacentenera, el CRA Quercus, por Pilar Porras, que actualmente se encuentra en el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Alcuéscar.

Desde el Ayuntamiento explican que Porras, que pinta y borda con la boca debido a su minusvalía física, ha compartido con la comunidad su historia, su talento y su fuerza, «un verdadero taller de intercambio intergeneracional, lleno de valores, aprendizaje y emoción».

La charla llevaba por título 'Dificultades de la minusvalía en el colegio' y estaba enmarcada en los actos organizados con motivo de la celebración de la tercera edición de la Semana del Mayor, que también ha incluido barbacoa popular, exhibición de boccia, teatro, talleres, misa, torneo de petanca y el hermanamiento con la asociación de mayores de Torrecillas de la Tiesa.