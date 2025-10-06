HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Porras con alumnos y uno de los bordados realizados in situ. A. A.

Pilar Porras demostró sus habilidades ante los alumnos en Aldeacentenera

Eloy García

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Demostrar que no hay límites, ni para el arte ni para la vida, es uno de los objetivos de la charla coloquio impartida en el ... colegio de Aldeacentenera, el CRA Quercus, por Pilar Porras, que actualmente se encuentra en el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Alcuéscar.

