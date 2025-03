Piden una desinfección «inmediata» en Navalmoral de la Mata por las cucarachas

Miguel ángel Marcos Miércoles, 5 de junio 2024, 08:30 Comenta Compartir

Liberales y Moralos pide una «desinfección inmediata» ante la aparición de un foco de cucarachas en la vía pública, en concreto en la calle Hiedra, al tiempo que vuelve a criticar la «apatía» del Gobierno municipal hacia temas de interés de la ciudadanía, en este caso sanitario. En un comunicado el grupo independiente explica que el pasado día 21 un vecino denunció la existencia de cucarachas que se extendían por la vía pública.

«Desde entonces, este vecino y otros han puesto en conocimiento los hechos ante distintos concejales. Y desde entonces, siguen esperando que los servicios municipales reaccionen y activen los recursos necesarios para abordar un grave problema de salubridad».

En otro punto señalan que la falta de atención a esa primera llamada ha hecho que el foco «vaya extendiéndose, poniendo en evidencia que hay liberaciones en este Ayuntamiento que no se entienden, como la del concejal de Intervención Rápida». Asimismo apuntan que es posible que «estén preguntándose» quién es responsable: si Servicios Sociales, Salud, Medio Ambiente, Urbanismo, Seguridad Ciudadana o el alcalde; si debe intervenir o no el concejal de Intervención Rápida o no hay que ser tan rápidos y debe esperarse a que la plaga se extienda, al estar más preocupados por las elecciones que por el día a día».

Por último, insisten en la «apatía y en la falta de atención a los problemas cotidianos de la gente».