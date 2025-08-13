Piden que 'La Borrasca' de Ceclavín sea de Interés Turístico
Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:07
J. R. N. Los vecinos de Ceclavín han llevado a cabo la votación para declarar 'La Borrasca' fiesta de Interés Turístico Regional. Los resultados han sido 336 a favor y 33 en contra, de un total de habitantes censados en 1781, lo que es un porcentaje del 20,71% de la población. Desde el consistorio señalaron que «muchas gracias por la participación».
