El PP pide el «cese inmediato» del concejal de Seguridad de Navalmoral

El portavoz municipal del PP, Jaime Vega, pidió este lunes el «cese inmediato» del concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Fernández, y la dimisión de la alcaldesa, Raquel Medina, por la «nefasta gestión» que vienen haciendo en relación con la Policía Local, cuyos agentes levantaron el domingo el encierro que llevaban a cabo desde el miércoles anterior en la jefatura.

Vega empezó diciendo que la seguridad ciudadana es uno de los servicios más importantes que debe prestar una ciudad como Navalmoral, la tercera en población de la provincia y cabecera de una amplia comarca, junto con la justicia, la educación o la sanidad. Y aquí no se está haciendo «con calidad».

«Desde el 2016 venimos arrastrando una gestión lamentable sobre los recursos de la Policía, explicó. Se ha mantenido en el tiempo y lo que ha ocurrido este año es que nos encontramos que las calles se han llenado de policías, pero no para patrullar, sino para pedir la dimisión de quien no ha hecho más que mentirles, el edil del área. No podemos tolerar este tipo de cosas y mucho menos que nuestra Policía, aburrida y cansada de esperar soluciones, tenga que encerrarse en su sede y que tres de sus efectivos estuviesen en huelga de hambre, sin que la alcaldesa, por otra parte, se pasase por allí para interesarse por su estado y por sus peticiones».

El portavoz popular añadió que solo reivindicaban cosas «que ya tenían como derechos consolidados, como no hacer patrullas unipersonales o no sufrir continuos cambios del cuadrante de manera arbitraria, sin poder hacer conciliación familiar». A ello unió el archivo del expediente informativo abierto a uno de los agentes, «sin justificación alguna, por el solo hecho de cambiar un sofá de sitio». «En las tres cosas les han dado la razón y esos tres puntos los han logrado. Osea, que han tenido que manifestarse, encerrarse y hacer huelga de hambre para recuperar lo que ya tenían. Es un indicador estupendo de cómo se está retrocediendo en derechos y libertades».

Y aunque, evidentemente, se alegra del acuerdo alcanzado para poner fin al encierro, considera que la situación sigue sin resolverse del todo dada la falta de efectivos, «ya que nunca ha habido tan pocos agentes en la calle porque no se reponen las plazas; nadie quiere venir a Navalmoral por las condiciones que se dan y los que están quieren irse, como ocurrirá en breve con dos policías que se marcharán a Trujillo».