El personal de Roler sale a la calle para exigir que se cumpla el nuevo convenio del sector

MIGUEL ÁNGEL MARCOS Miércoles, 9 de marzo 2022, 08:45 Comenta Compartir

Los accesos a la empresa cárnica Roler, situada en el polígono industrial de Peraleda de la Mata, fueron escenario en la mañana de ayer de una concentración de parte de su plantilla en demanda de mejora de sus condiciones laborales, con el apoyo de la Unión General de Trabajadores de Extremadura.

La secretaria regional del sindicato, Patrocinio Sánchez, explicó a los informadores presentes que habían decidido acudir a Peraleda en un día tan señalado para reconocer públicamente la labor realizada por sus trabajadoras y trabajadores durante la pandemia, ya que no dejó de funcionar un solo día al considerarse un servicio esencial. Pero también para apoyar a la plantilla en sus reivindicaciones

En esas reivindicaciones incidía la presidenta del comité de empresa, Alicia Rubio. Las resumía en el cumplimiento del nuevo convenio de la industria cárnica suscrito en diciembre, en especial en lo que se refiere al descanso del personal.

«Nos pidieron un sobreesfuerzo durante la pandemia, y ahí estuvieron las trabajadoras y los trabajadores de Roler al pie del cañón día a día, sin parar ni un solo momento la producción y ahora no es que pidamos nada que no sea nuestro. Pedimos exactamente lo que dice un convenio recientemente firmado. Simplemente queremos que se cumpla todo lo que dice ese convenio. Cuando, además, no dice nada fuera de lo normal, pero es que en Roler estamos muy debajo de las condiciones que establece el acuerdo».

Muy difícil negociar

La presidenta del comité añadió que es «muy, muy difícil» la negociación con la empresa, tanto con los nuevos propietarios, el grupo Costa Food, como con los anteriores. «No nos hacen mucho caso, por lo que llegaremos hasta donde tengamos que llegar para que no se vulneren los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de Roler».

En la fábrica cárnica, ubicada a pocos metros de la autovía de Extremadura, trabajan ahora mismo cerca de 200 personas.