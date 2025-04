«Hemos perdido otro año para levantar la ciudad», dice Liberales y Moralos

Miguel ángel Marcos Jueves, 20 de junio 2024, 10:17 Comenta Compartir

El Ayuntamiento «más despilfarrador, el menos comprometido y tan opaco y poco colaborador como el anterior». Ese es el balance que hizo ayer Jaime Vega, portavoz de Liberales y Moralos, del primer año de Gobierno local de PP y Vox, en un desayuno informativo.

Y lo desgranó punto por punto. Despilfarrador por tener un concejal, el de Intervención Rápida, que, en su opinión, no hace nada, pese a percibir 17.000 euros anuales, o por seguir con los más de 400.000 euros que cuesta el festival Natural Sonora sin conocer la repercusión que tiene para el municipio y contratar a los mismos organizadores, pese a haberlos denunciado, en lugar de abrir el concurso a empresas locales.

Pero también por no buscar responsables de los 620.000 euros que se deben a la empresa del servicio de agua por sentencia judicial desde el año 2019, en lugar de cargárselo a los vecinos en el recibo, o por pagar 350.000 euros a la que gestiona la limpieza por hacer «lo que hubiera tenido que hacer sin ese dinero añadido cumpliendo las condiciones de su contrato y sin realizar la auditoría que se aprobó en su día».

En cuanto al «menos comprometido», lo justificó por no reclamar inversiones para el municipio aprobadas por otras instituciones o no hacer realidad propuestas de la oposición aprobadas por el pleno, como la construcción del tercer juzgado, la jefatura de la Policía Local, el centro de alzhéimer, el centro de educación especial o el soterramiento del tren, sobre lo que cree que podría hacer más, empezando por la vía judicial, en lugar de insistir en que es «irrenunciable» y no hacer nada.

Por último, está la «ocultación de mociones, propuestas y expedientes, las comisiones informativas que no se celebran, la no tramitación de los recursos, la imposibilidad de hacer ruegos y preguntas o no permitir participar a la oposición en la Mesa General».

En definitiva, para Jaime Vega y su grupo «se ha perdido otro año para levantar Navalmoral, antes con el PSOE y ahora con PP y Vox».