HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Santibáñez el Alto acoge este miércoles un taller de pastoreo preventivo

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

J. R. N. El taller de campo 'Ganadería que protege el monte: pastoreo preventivo en el monte', se llevará a cabo mañana a las 9. ... 00 horas en la Venta Peña del Fraile en la Ex-205 en el término municipal de Santibáñez el Alto. Todas las personas que estén interesadas en participar ya pueden realizar sus inscripciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  2. 2

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz
  3. 3 El alcalde fotografía coches estacionados, denuncia y sanciona
  4. 4 «Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»
  5. 5 Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
  6. 6

    La justicia da un tirón de orejas a la Junta por el uso de las comisiones de servicio
  7. 7 Huelga docente en Extremadura: los colegios permanecerán abiertos y habrá transporte, comedor y aula matinal
  8. 8 Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento
  9. 9

    Los sueldos de los docentes extremeños: entre 2.400 y 3.700 euros brutos al mes
  10. 10 Una hamburguesa que esconde un secreto dulce: el bocado viral que arrasa en esta pastelería de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Santibáñez el Alto acoge este miércoles un taller de pastoreo preventivo