Santibáñez el Alto acoge este miércoles un taller de pastoreo preventivo
Martes, 7 de octubre 2025, 02:00
J. R. N. El taller de campo 'Ganadería que protege el monte: pastoreo preventivo en el monte', se llevará a cabo mañana a las 9. ... 00 horas en la Venta Peña del Fraile en la Ex-205 en el término municipal de Santibáñez el Alto. Todas las personas que estén interesadas en participar ya pueden realizar sus inscripciones.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión