Los partidos de pelota llevan a la plaza a numeroso público. MAF

La pelota, tradición centenaria que se repite cada verano en Bohonal de Ibor

María Ángeles Fernández

Domingo, 24 de agosto 2025, 09:44

Desde hace más de 100 años, la plaza de Bohonal de Ibor se convierte en una cancha de pelota en la que la pared de la iglesia hace de singular frontón. El torneo popular se disputa los días previos a las fiestas patronales de San Bartolomé, que se celebran del 21 al 26 de agosto. Hoy es el día grande.

Este año se han inscrito 39 participantes, todos hombres, de 14 a 47 años. Los jugadores se apuntan por posición (izquierda, centro y derecho) y la suerte determina los equipos, 13 esta vez.

El campeonato, que comenzó el día 17 y finalizó el 20, congregó no solo a los practicantes sino a un gran número de personas que ocupan todos los rincones de la plaza y comentan las jugadas.

Samuel, Raúl y Dani han sido los campeones de una popular tradición deportiva que tuvo unos años más flojos, pero que ahora mismo cuenta con una gran afición. Los propios participantes también votan al mejor jugador y al mejor debutante: este año dos jóvenes llamados Samuel. Los trofeos se entregarán esta noche en el descanso de la verbena.

