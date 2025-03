La pediatra del centro de salud de Cabezuela sufre una agresión

La pediatra del centro de salud de Cabezuela del Valle, en el norte de la provincia de Cáceres, ha sido víctima de una agresión por ... parte de un paciente.

La sanitaria informó al Colegio de Médicos del suceso, pero de momento no ha trascendido ningún detalle del mismo. «Lo ha puesto en conocimiento de nuestra abogada, pero todavía no tenemos la denuncia», expone Carlos Arjona, presidente de la institución, que lamenta que se produzcan sucesos de este tipo. «La gente está molesta y lo paga con los médicos que no tienen culpa de nada», añade Arjona.

La falta de médicos en la región, algo que se nota más en las zonas rurales, los retrasos a la hora de concertar citas en Atención Primaria o con los especialistas están entre los motivos que, para el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, generan una mayor crispación entre los pacientes. «Conlleva algunos problemas de agresiones que no se deberían producir», insiste Arjona.

La sanitaria agredida solicitó la baja laboral, lo que dejó sin servicio de pediatría a la zona de salud del centro de Cabezuela durante más de un mes, ya que era la única médica en esta especialidad. El área que se atiende desde el mencionado centro de salud incluye los municipios de Rebollar, Navaconcejo, Jerte, Tornavacas y Cabezuela del Valle. Es decir, la parte norte de la comarca del Valle del Jerte. Todos los pueblos tienen consultorios locales.

Las dificultades para cubrir las bajas de los médicos ha provocado que la falta de pediatra se haya prolongado. «A nivel general no existe posibilidad de sustitución», indica Arjona.

Esta situación ha causado un gran malestar entre los vecinos de la comarca. Son pueblos en los que hay unas altas tasas de natalidad, en comparación con otras comarcas extremeñas, por lo que hay muchos niños en edad de ser atendidos en pediatría. Además, en los meses de verano es habitual que aumente la población de los distintos pueblos de la zona, por lo que el volumen de menores también crece.

Hasta la vuelta del servicio de Pediatría, que se ha producido esta semana, un enfermero estuvo atendiendo a los menores dentro de sus competencias, pero para cualquier cuestión en la que se requería un médico las familias se han estado desplazando hasta el hospital de Plasencia.