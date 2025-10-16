Pasacalles, conciertos y talleres en el IX Festival Ibórica Folk de Bohonal de Ibor

Eloy García Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Bohonal de Ibor ha consolidado a su festival, el Ibórica Folk, como un referente de este estilo de música del centro del país. Y así esperan sus organizadores que sea la edición que se celebrará este fin de semana en recuerdo, de nuevo, de Luis Escudero, alcalde de la población ya fallecido y uno de los impulsores de la iniciativa.

El programa arrancará en la mañana del viernes con una ronda con los niños del colegio, para seguir con un taller de percusión y canto y las actuaciones, ya por la noche, de los locales de Ibórica Folk, Salmonera Losareña (de Losar de la Vera) y El Despertar, de Cedillo.

La actividad del sábado comenzará a las diez de la mañana, con la salida por las calles de la población de Pastores de Casa Vieja y varios Jarramplas. A partir de las una menos cuarto el protagonismo estará sobre el escenario será para Los Saltagavias, de Villanueva de la Vera.

Tras una comida popular, será el turno de Vigüela, de Carpio de Tajo, y por la noche, de los salmantinos Mayalde y los madrileños Ursaria.