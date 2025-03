El Partido Popular asegura que «la ciudad va a la deriva y se desmorona»

JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Miércoles, 19 de enero 2022, 09:09 Comenta Compartir

La agrupación del Partido Popular en la ciudad lo tiene claro. «Trujillo sufre un retroceso, se va a la deriva y se desmorona». Así lo puso de manifiesto ayer su portavoz, Inés Rubio, en una rueda de prensa que sirvió como balance de la gestión del PSOE en el Ayuntamiento durante el pasado año. Afirmó, igualmente, que la ciudad está sometida a una parálisis y, de nuevo, echó de menos un modelo de desarrollo y gestión.

Más allá de esa crítica, en esta comparecencia Rubio, acompaña por otros concejales populares, hizo un análisis lleno de críticas y reproches de diferentes áreas.

Rubio recordó que el Partido Socialista no ha sido capaz de poner en marcha ninguna medida para reactivar y ayudar a sectores como autónomos y pymes, a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones desde las filas populares. «Lo único que el PSOE ha propuesto ha sido subida de las tasas, como la basura, y la creación de otras nuevas», sostuvo.

La líder de los populares también criticó que no se hayan hecho las modificaciones presupuestarias necesarias para «redoblar los esfuerzos» para esos sectores más perjudicados. Recalcó, además, en más de una ocasión, que el Ayuntamiento no está intervenido. «Está sometido a un plan de ajuste al que hubo que recurrir en 2012, cuando gobernaba el PP, para pagar la deuda socialista por una nefasta gestión durante doce años». Por ello, pidió que no se tergiverse y confunda a la ciudadanía.

En infraestructuras, Rubio incidió en que el equipo de Gobierno no ha llevado a cabo ningún proyecto nuevo, sino que ha ejecutado los que ya tenía el anterior. «Va a pasar la legislatura viviendo de las renta del PP», aseveró. Asimismo, la portavoz popular reprochó al Consistorio que no se practique una escucha activa. Ante esta situación, se elaboran unos presupuestos «no participativos», de mera gestión, añadió al respecto.

En este balance Inés Rubio no se olvidó del urbanismo. Criticó que «de manera caprichosa se produce una paralización y atasco en el desarrollo de Trujillo». Hizo hincapié en que no se quiera continuar con la tramitación del Plan General Municipal, lo que supone, en su opinión, la pérdida de oportunidades. A cambio se seguirá con las normas subsidiarias, que necesitan modificaciones para adaptarse a los nuevos tiempos.

La líder popular también criticó la espera de meses para obtener una licencia. Por ello, consideró que se necesita una mejor organización. También habló de la ordenanza relativa a las terrazas y la volvió a tachar de desacertada y arbitraria. «Hemos visto que algunos afectados han recurrido ante los tribunales y les han dado la razón», apuntó.

También se detuvo a hablar de turismo y echó de menos un modelo y una estrategia en esta delegación. Asimismo se preguntó qué va a pasar con las redes que contribuyen a la promoción.

Déficit de policías locales

En esta comparecencia, además, resaltó el problema del déficit de la plantilla de la Policía Local y de «la problemática del turno de noche». Y es que recordó que hay problemas para cubrir turnos y servicios. Para la portavoz del PP, la falta de agentes supone una «merma en la garantía de la seguridad y la libertad». Consideró que la convocatoria de dos plazas por movilidad, como se ha hecho, no es suficiente. Por ello, pidió un análisis de las necesidades de la plantilla y poner soluciones a las demandas. En esta línea, cree que es necesario una mesa de policía específica para abordar los problemas, así como un reglamento interno de organización y funcionamiento.

La líder popular también hizo reproches a la gestión de la delegación de Festejos, ya que no aporta «dinamismo social y cultural». Recordó que cuando gobernó el Partido Popular esta delegación fue un referente. «La cultura y los festejos aportan turistas, reactivan la economía y generan empleo», destacó. Asimismo, en la actualidad, echa de menos grandes proyectos culturales. Igualmente, consideró que la oferta existente es poco atractiva.

Rubio, asimismo, aseguró que se debería iniciar el plan director de la muralla. «Desde el PP consideramos necesario un proyecto ambicioso reivindicando al Gobierno de España el 1,5% cultural».

Además, la popular criticó que no existe ningún proyecto, ni iniciativa destinada a los jóvenes.