El parque eólico denegado en Trujillo califica de subjetivo el criterio de la Junta

La empresa promotora del parque eólico Alijares, que el martes recibió la declaración de impacto ambiental negativa, asegura que con esa decisión, «no solo pierden los vecinos, sino la Extremadura de hoy y del futuro».

En un comunicado, la empresa Reolum afirma que «no se entiende que las mismas personas de la Dirección General de Sostenibilidad aprobaran en su momento proyectos muy controvertidos en zonas protegidas, y en este caso, en una zona libre de restricciones ambientales, no se apruebe un proyecto bien diseñado que supera los estándares técnicos medioambientales».

Reolum recalca que los criterios aplicados en esta DIA, como en la anterior, «harían inviable cualquier iniciativa en el territorio extremeño de la índole que fuera, y que si se aplicaran de forma retroactiva paralizarían la actividad económica de la región».

«Con este tipo de criterios subjetivos e inéditos, desde la predisposición a rechazar el proyecto, se hacen inviables casi todas las iniciativas de progreso, se llamen parques eólicos, fotovoltaica, fábrica de diamantes, de baterías o incluso el tren de alta velocidad a Extremadura» afirmó Yann Dumont, director general de Reolum.

Además, la empresa manifiesta su sorpresa porque no se han considerado las modificaciones del proyecto en las que se ha venido trabajando en los últimos meses con los propios servicios, que ahora emiten una declaración desfavorable. Por tanto, se trata de una decisión sobre una versión anterior del proyecto y no sobre el que está actualmente sobre la mesa con casi la mitad de los aerogeneradores de los que ha considerado la DGS en su informe de este martes.

Asimismo, la empresa promotora lamenta que la voluntad política de la Junta de Extremadura, manifestada en numerosas ocasiones por su presidente, Guillermo Fernández Vara y la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, de impulsar el desarrollo de las energías renovables, incluida la eólica, en Extremadura, choque frontalmente con una actitud claramente obstruccionista por parte de los servicios técnicos de esta Comunidad.

Algunos expertos medioambientales ya señalaron en referencia a la DIA de Castillejo que con la aplicación de esos criterios restrictivos hasta el absurdo, la zona ZEPA no tendría límites y abarcaría todo el territorio extremeño. Este es solo un ejemplo de la radicalidad de los inéditos planteamientos de ambas DIAs que revelan una decisión ya tomada a priori para oponerse a los proyectos, retorciendo para ello los argumentos sin ninguna voluntad de mejorar los proyectos para hacerlos viables, con el beneficio que ello implica para Extremadura.

Reolum apunta que en su amplia experiencia como promotores de instalaciones de generación eléctrica con fuentes renovables nunca han encontrado un razonamiento tan extremo, una voluntad tan manifiesta de forzar la normativa, para paralizar el desarrollo de las energías limpias. «Creemos que con este rasero aplicado al proyecto Hybrex, los servicios no protegen en el entorno natural y el patrimonio de la comarca, sino que la condenan, por desgracia, a un paulatino declive socioeconómico.», afirman sus responsables.

Hybrex supone una actuación en el ámbito socioeconómico innovadora que con la suma de distintas iniciativas marca un hito en el desarrollo de las renovables. Además de las obligadas garantías de reposición del terreno tras la fase de instalación y del pago de los correspondiente alquileres e impuestos (que por si solos multiplicaban los presupuestos de los municipios que iban a acoger las instalaciones), este proyecto incluye la financiación de un Plan Integral para la Sierra de Montánchez (imprescindible según los expertos); instalaciones de autoconsumo que gestionarían las comunidades energéticas integradas por los vecinos sin desembolso alguno; plan de formación gratuito para los vecinos, hijos y nietos, para que puedan optar a los puestos de trabajo que se creen en el sector de las renovables; y apertura del capital de la empresa a los vecinos y empresas de la zona con participaciones desde 500€, inversión garantizada por la plataforma Fundeen.

En cualquier caso, Reolum seguirá promocionando instalaciones renovables, cuya necesidad reconocen los acuerdos internacionales, como el de París de 2015, y los planes estatales y autonómicos y de la Unión Europea. En este ámbito cabe recordar la Recomendación de la Comisión de la UE de 18 de mayo de 2022 sobre la aceleración de los procedimientos de concesión de permisos para los proyectos de energías renovables que detalla lo siguiente: «Los Estados miembros deben velar por que el sacrificio o perturbación de especímenes individuales de aves silvestres y especies protegidas en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo(12) no sea un obstáculo para el desarrollo de proyectos de energías renovables, mediante la exigencia de que dichos proyectos integren, según proceda, medidas de mitigación […]. Si se hace así, el sacrificio o la perturbación accidentales de especímenes individuales no deben considerarse deliberados y, por tanto, no deben entrar en el ámbito de aplicación del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 92/43/CEE ni del artículo 5 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(13)».

Como conclusión, Reolum afirma que «es una decisión especialmente inexplicable cuando se busca respuesta a los altos precios de energía, reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, y cuando se trata de una propuesta de energía limpia y barata respetando el medio ambiente, en una zona sin protección ambiental —insistimos— con beneficios socioeconómicos locales sin precedentes. Lamentablemente, es la comarca de Montánchez, y por extensión la comunidad autónoma de Extremadura, la que puede perder esta oportunidad por la radicalidad de unos pocos. Al final perderían los vecinos y perdería la Extremadura de hoy y la del futuro».