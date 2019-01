El parque del Ejido de Abajo de Casar de Cáceres ya se llama José Cortés Ojalvo, el primer alcalde de la democracia LUCÍA CAMPÓN GIBELLO Martes, 8 enero 2019, 08:17

El parque del Ejido de Abajo tiene nuevo nombre, y tras la aprobación en el Pleno pasa a denominarse José Cortés Ojalvo. De esta forma el Ayuntamiento quiere reconocer la labor del primer alcalde de la democracia, fallecido el pasado 19 de diciembre. «Es merecido el reconocimiento porque nos sentimos todos orgullosos de él, no solo los socialistas, ya que fue un magnifico ejemplo de democracia y comportamiento para toda la ciudadanía», expresó el portavoz socialista, Julián Tovar. Así recordaron unas palabras que el día de su toma de posesión como alcalde, José Cortés, había pronunciado. «No me aplaudáis ahora, aplaudidme cuando me vaya». Y con este pequeño homenaje se pretende seguir recordando la figura de quien fuera alcalde entre 1979 y 1991.

El Partido Popular votó a favor de esta propuesta y el portavoz, José Lorenzo Rocha, expresó de forma pública sus condolencias a la familia socialista.