El parque canino de Talayuela ya es una realidad gracias al proyecto Escala San Martín

Esta semana se ha inaugurado el nuevo parque canino de Talayuela, ubicado junto al parque natural, para satisfacer las necesidades de las mascotas del municipio.

Construido con la colaboración de los alumnos y docentes del Proyecto Escala San Martín, es un espacio donde los perros pueden jugar, disfrutar y socializar en un lugar seguro pensado para ellos.

Con ese motivo se organizó un paseo con los perros desde el parque de Juanjo, accediendo al nuevo recinto desde la puerta de entrada junto al pinar, bordeando el cementerio. Una vez allí se procedió a la inauguración, apoyada por la presencia del personal del Proyecto Escala, que finalizan su aprendizaje esta semana.

Todo esto cuenta con el añadido de la expectación generada por ver el resultado final, máxime si se tiene en cuenta que hace casi dos meses, estando en proceso de construcción, el parque fue víctima de actos vandálicos.

No obstante, no han tardado mucho tiempo en materializarse unas obras que empezaron en agosto pasado y que han finalizado en menos de cuatro meses, a pesar de todo, gracias a los alumnos de esta escuela profesional.

Los próximos días se finalizarán las señalizaciones de acceso y las normas de uso.