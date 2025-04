«Las pancartas se han retirado de Navalmoral porque no tenían permiso», dice Josema Encinas Cruce de críticas entre la plataforma No al Muro y el gobierno municipal

MIGUEL ÁNGEL MARCOS Miércoles, 2 de febrero 2022, 08:06

Pasadas las diez y media de la mañana de ayer la plataforma No al Muro pedía explicaciones por la retirada, por parte del Ayuntamiento, de sus carteles y pancartas repartidas por el casco urbano. Una hora y cuarto después se las daba el concejal Josema Encinas: «no se pueden poner pancartas donde nos dé la gana y sin pedir permiso a nadie».

La mañana informativa empezaba con una rueda de prensa de los integrantes de No al Muro en la que aseguraron sentirse «agredidos» por la orden dada por la alcaldesa de retirar ese material, hasta el punto de presentar una denuncia en la Guardia Civil, como ya informó HOY.

El portavoz del colectivo, José María González Mazón, recordó que se trata de carteles y pancartas colocadas desde hace muchos meses y que incluso en un pleno «se apoyaron decididamente por todo el Consistorio. Carteles colocados en las vallas de los dos parques municipales, en el centro cultural La Gota o en las vallas del tren. De hecho la plataforma consultó a Adif la pertinencia de esa colocación y nos respondieron que mientras no representaran peligro para la circulación de trenes podríamos tenerlo. Estas también han sido arrancadas. En todo caso si alguna estaba mal colocada nunca nos hemos negado a quitarla o a cambiarla. Pero esta no es la manera de hacerlo».

De todas las retiradas aseguró que solo han aparecido cuatro en el almacén municipal, preguntándose qué han hecho con las demás. También se preguntó si ese es el ejemplo que ofrece la alcaldesa a la ciudadanía de cómo se debe actuar ante un asunto que concierne a toda la población, además de insistir en pedir que se informe públicamente sobre el proyecto del tren en superficie si es tan beneficioso como cree el equipo de gobierno.

Caza contra Raquel Medina

Minutos después Josema Encinas lamentaba las acusaciones contra la alcaldesa, realizadas, en su opinión, sin conocimiento alguno, «en lo que se ha convertido en una caza contra Raquel Medina, puesto que la orden fue dada por la concejalía de Infraestructuras. Y se da porque para que una entidad pueda hacer un uso privativo de un edificio público precisa de una autorización administrativa, que si no tiene no hay uso. Y no ha habido ninguna petición».

El concejal recordó que hace unas semanas se les pidió que retirasen una pancarta de la pared de un edificio singular, la Casa de Comillas, «que incluso llegaron a perforar. Eso demuestra hasta dónde llega el no pedir autorización y hacer lo que nos da la gana. Si permitimos que sin autorización alguna esta entidad ponga las pancartas donde quieran, cómo le vamos a decir a otro tipo de asociaciones que tienen que pedir permiso. Yo entiendo su reivindicación, que puede ser más o menos justa, pero hay que atenerse a unas normas a las que no se han ajustado. El día de Comillas se les avisó de que tenían que hacer las cosas de otra manera, pero como no lo han hecho el Ayuntamiento ha retirado las pancartas que estaban en edificios y espacios públicos. Y son 6 ó 7. No había 30 ni de broma».

Encinas, edil de Deportes, añadió que le sorprende que hace unos días una asociación, «en la que casualmente también participa el portavoz de No al Muro, acusaba al moto club local de que no tenía permiso para hacer la carrera de enduro, cuando estaba todo en regla, cuando ellos no lo tienen para carteles y pancartas. Hay que ser coherente con lo que se pide y no contradecirse de esa manera».

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Fernández, apuntó que cada vez que les han comunicado que querían poner alguna pancarta les han dicho que se la dieran y la colocaba el personal del Ayuntamiento. «Pero hace bastante tiempo. En este momento no tenían autorización ni en La Gota ni en las Minas ni en ningún sitio. Ni verbal ni por escrito».