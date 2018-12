La palmera centenaria de Jaraíz de la Vera dañada por el picudo rojo tiene posibilidades de recuperarse

El Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera está intentando que una de las dos palmeras centenarias de la Casa de la Cultura y emblemáticas de la localidad, dañada por el picudo rojo, no acabe secándose y contagie a la de la compañera, a su izquierda. Para salvarla ha contratado a una empresa especializada que, además de poner a salvo a la sana, ha empezado a tratar la infectada.

Los operarios han indicado que la palmera afectada tiene posibilidades de recuperarse y la otra está libre de este letal escarabajo, a la que se ha tratado para que no se contamine. El departamento de jardinería está trabajando no solo con las dos palmeras centenarias, sino con el resto, un elevado número, dispersas por el casco urbano para que no sean presa del picudo rojo.