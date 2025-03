Paco Castellón: «Es el primer mural que pinto en un lugar público, y con brocha»

LUCÍA CAMPÓN GIBELLO Viernes, 5 de mayo 2023, 08:07 Comenta Compartir

El popular maestro Helénides de Salamina sigue siendo recordado en Casar de Cáceres más de un siglo después de su llegada a la localidad. Esta vez es el protagonista de un gran mural, realizado con brocha por el ilustrador casareño Paco Castellón Arjona.

La obra, sacada de una fotografía original, queda plasmada en una pared de la pista deportiva en las traseras del centro Creofonte. Casareños y visitantes pueden contemplar este mural de unos 40 metros cuadrados, en el que Ángel Rodríguez Campos aparece junto a cuatro de sus alumnos en los años 30. «No sabemos exactamente cuando se tomó esa foto, sabemos que él llegó a Casar en 1913 y que murió en 1956, y posiblemente sea de la década de los 30», expresa el autor del mural.

Castellón propuso hace un tiempo al Ayuntamiento la posibilidad de crear nuevos murales en la localidad. No dudó en presentarle al alcalde, Rafael Pacheco, varios bocetos. Uno de ellos fue el de la foto del maestro, popular por su forma de enseñar pero también por su característica vestimenta. «Pensé que era un tema interesante por quien fue este maestro para Casar de Cáceres», dice. Junto a la imagen el autor ha dejado escrito un poema de Helénides sobre la enseñanza de la naturaleza. Firma su obra con el pseudónimo de La Colmena.

«Lo que más he hecho es ilustración, sobre todo, para prensa digital, sólo había realizado un mural para un particular. Este es el primero en un lugar público y lo he hecho con pintura y brocha, no sé aún manejar los sprays», asegura.

Dejar huella en su pueblo

Castellón se crió en Casar de Cáceres. Aquí pasó parte de su juventud hasta que a los 18 años decidió irse fuera. «Me fui a conocer mundo», ha recordado. Cuarenta años después ha creído conveniente dejar su huella con este trabajo en su propio pueblo. «He estado mucho años fuera, aquí tengo a mi madre y a mis hermanos y sigo vinculado a mi pueblo, me gustaría seguir haciendo murales y presentaré algunas propuestas más», dice.

Sabe que este tipo de obras son un reclamo en otros pueblos, y que junto a las que se conservan de Gemma Granados y otros artistas pueden ser una propuesta turísitica más para los visitantes.

Un mes le ha bastado para dejar grabada la imagen del que fuera un gran maestro para Casar de Cáceres. «Es importante que lo cuiden, aunque esté en una pista deportiva hay que respetarlo para que el mural no se deteriore», recalca.

Desde la Oficina de Turismo plantean organizar una visita guiada por las distintas obras de arte urbano que existen en la localidad, a partir de la segunda quincena de mayo.