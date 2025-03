«El órgano es una obra de ingeniería fascinante»

ELOY GARCÍA Domingo, 22 de enero 2023, 10:20 Comenta Compartir

Raúl Prieto Ramírez es un organista colosalmente talentoso. Su intrépida interpretación y sus registros a veces descarados le dieron a su programa ecléctico un estilo nervioso y emocionante que a menudo falta en los recitales clásicos». Así describe Joey DiGiugielmo, del diario estadounidense Washington Blade, al moralo Raúl Prieto Ramírez, quien recientemente protagonizó un concierto en la parroquia de Las Angustias de Navalmoral de la Mata, a los mandos del órgano de la misma, datado en 1754.

Como tantos artistas, su trayectoria es más conocida fuera que dentro de nuestras fronteras. Instalado desde hace años en Estados Unidos, Prieto es el único español (en todo el mundo hay menos de diez) que vive exclusivamente de tocar este instrumento.

Así lo atestiguan numerosos artículos publicados en diferentes países, que lo acreditan como uno de los mejores concertistas de órgano del mundo. «No es fácil poder vivir de tocar. La mayoría de mis compañeros lo compaginan con dar clase en conservatorios», reconoce.

Prieto recuerda cómo comenzó a interesarse por este instrumento, escuchando el programa de Radio Clásica, de Radio Nacional. «Siempre he escuchado de todo. De Pink Floyd me pasaba a Schubert y Beethoven. Lo que me llamó la atención del órgano fue la grandiosidad del sonido, porque en manos de una única persona puede sonar como una orquesta de 60. Y eso, en manos de un músico, de un artista, te da un potencial enorme», asegura.

De ahí la formación que inició desde muy joven. Tras pasar por la Escuela Municipal de Música de Navalmoral vinieron años de «mucho trabajo por mi cuenta». También cursó seis años de Conservatorio en Salamanca, cuatro en la escuela superior de Barcelona y cinco de máster y doctorado en Stuttgart (Alemania). Durante estos 15 años protagonizó numerosas actuaciones, muchas de ellas gratuitas, con el objetivo de irse dando a conocer.

Los frutos de su trabajo llegaron pronto, obteniendo contratos en Estados Unidos e Inglaterra, entre otros países. De igual forma, en este tiempo tuvo que adaptar su fisionomía, mejorando su musculatura, tratando a su cuerpo «como un bailarín, pues utilizas pies y manos para tocar», y es necesario estar en forma. Algo que refrenda el párroco de Las Angustias, Leopoldo Hueso, junto a Prieto durante la entrevista. «Siempre decimos que hace bailar la partitura con sus manos y sus pies», asevera.

Tras años dando conciertos por todo el mundo, Prieto decidió optar a una de las pocas plazas como concertista de órgano que existen en el mundo. Concretamente en San Diego (Estados Unidos), cuyo Ayuntamiento posee el instrumento más grande del mundo al aire libre. Finalmente consiguió esta plaza, creada en el año 1915. Su labor consiste en dar 52 conciertos anuales (uno a la semana), dirección artística y organización de un festival de verano, el de órganos más grande del mundo, con un total de once conciertos a los que han llegado a asistir más de 4.000 personas.

De igual forma colabora con la orquesta y la ópera de la misma ciudad, con universidades, etcétera. De hecho, hasta que consiguió dedicarse exclusivamente a su pasión, también estuvo dedicado a la formación, siendo profesor de la Universidad de Indiana, una de las más reputadas del mundo en este arte. En este tiempo también ha tenido ocasión de grabar un cedé con su esposa, que es pianista y con la que forma un dúo musical que sigue activo.

Un instrumento gigantesco

Prieto explica durante la entrevista las singularidades de un órgano, subrayando la gran riqueza cultural y de ingeniería que atesora. Creado en el siglo III antes de Cristo, en Alejandría, hasta el siglo XIX «desde el punto de vista de la ingeniería era la máquina más grande y más cara que se podía construir. Su tecnología es fascinante». De hecho, buena parte de los voluntarios que se presentan en las universidades son estudiantes de ingenierías. Aquí hace referencia –a instancia de Hueso– al concierto que protagonizó en la catedral de Milán. «Es un instrumento gigantesco. El más grande de Italia y el quinto del mundo. Ocupa el equivalente a dos canchas de baloncesto y tiene unos 15.000 tubos. No fue fácil, pues tocas la tecla y el sonido te llega de 25 metros de distancia, por lo que lo hace tarde», rememora.

A la publicación de este artículo, Prieto ya está de vuelta en San Diego, si bien afirma no olvidar Navalmoral, donde residen sus padres y buenos amigos de la infancia. Asegura que sigue en contacto con su pueblo, al que procura ir dos veces al año.