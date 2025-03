Organizan en Villanueva de la Vera una jornada de mantenimiento de senderos

Eloy García Jueves, 23 de mayo 2024, 08:24 Comenta Compartir

El embalse de Gualtaminos de la localidad será el punto de partida de la I Jornada Comunitaria de Mantenimiento de Senderos, convocatoria enmarcada en el programa 'Take Care of Your Trails', de IMBA Europa, organismo que vela por los intereses de los ciclistas de montaña.

Las actividades se desarrollarán entre las 9.00 y las 14.00 horas del domingo, incluyendo seguros y una barbacoa familiar al finalizar. Los organizadores, entre los que se encuentran el Ayuntamiento, C.C. Ruedas Gordas y La Vera Bike, recomiendan llevar vestuario y calzado resistentes, guantes de trabajo y gafas de protección.

Las herramientas las proporcionará la organización, distribuyendo tareas de diferentes dificultades para que cualquiera pueda colaborar, incluidos menores de edad.

Los interesados pueden obtener más información en redes sociales municipales.