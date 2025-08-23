Organizan la II Ruta Nocturna de Luna Llena en Deleitosa
E. G. R.
Sábado, 23 de agosto 2025, 09:43
El 6 de septiembre se celebrará la II Ruta Nocturna de Luna Llena, con salida a las nueve desde La Plazuela de Deleitosa. Los interesados pueden inscribirse ya en el Ayuntamiento, desde donde señalan que se trata de una actividad apta para cualquier edad. El recorrido se centrará en la subida a la ermita y la umbría.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.