Organizan la II Ruta Nocturna de Luna Llena en Deleitosa

Sábado, 23 de agosto 2025

El 6 de septiembre se celebrará la II Ruta Nocturna de Luna Llena, con salida a las nueve desde La Plazuela de Deleitosa. Los interesados pueden inscribirse ya en el Ayuntamiento, desde donde señalan que se trata de una actividad apta para cualquier edad. El recorrido se centrará en la subida a la ermita y la umbría.