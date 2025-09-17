Organizan un nuevo Taller de Poesía y Relato

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

ELOY GARCÍA. El día 2 de octubre arrancará la segunda edición del Taller de la Poesía y el Relato que impulsa la Red Regional de Talleres Literarios, la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex) y el Ayuntamiento de Belvís de Monroy, y que se celebrará todos los jueves, hasta el 4 de diciembre inclusive, en horario de cinco y media a siete y media de la tarde. Los interesados pueden inscribirse ya en las bibliotecas públicas de Belvís y Casas de Belvís, teniendo de plazo para hacerlo hasta el 30 de este mes.