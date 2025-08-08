Organizan una colecta a favor de la familia que perdió su vivienda en el incendio en la finca El Tudal

La asociación Asamblea de Mujeres La Zarza, junto a Protección Civil de Villanueva de la Vera y el Ayuntamiento organizan una colecta a favor de Pilar y Julio, vecinos que recientemente perdieron su vivienda por el incendio acaecido en la finca El Tudal el pasado sábado.

Para ello han habilitado varias huchas «para quienes deseen colaborar económicamente con ellos en estos momentos tan difíciles que están viviendo», explican desde La Zarza.

Las huchas se han ubicado en el centro cultural La Corona, en la biblioteca pública, el hogar de mayores, bar Alía, farmacia Beatriz Estrada y en el estanco, donde permanecerán a lo largo del presente mes, a cuyos responsables agradecen la cesión del espacio.

«El fuego es dolor y destrucción pero frente a ello, siempre surge y surgirá el apoyo y la solidaridad», afirman los organizadores.

Para concluir, subrayan que todo lo recaudado «irá destinado íntegramente a esta familia».