HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La oposición denuncia el mal estado de las calles de Arroyo de la Luz

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:24

J. R. NEGRO. Baches constantes y plaquetas del acerado y de los bordillo deterioradas. Es el estado de las calles de Arroyo de la Luz que denuncia Somos Cáceres para exigir al Gobierno local una mejor conservación de las vías públicas. La agrupación afirma que diversas personas han tropezado y caído por el mal estado del asfaltado y las aceras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  2. 2 La evolución de las llamas y los trabajos para detenerlas es clave durante la noche
  3. 3 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  4. 4 Una redada se salda con detenidos e incautación de drogas en las Moreras
  5. 5 Restablecida la circulación en la autovía A-5 tras el corte provisional por un incendio en Escurial
  6. 6 Estopa se arranca a cantar y protagoniza un divertido momento en su pueblo de Badajoz durante las fiestas
  7. 7 Los restos del huracán Erin traerán lluvia a Extremadura este fin de semana
  8. 8 El alcalde de Jaraíz de la Vera pide perdón por lanzar fuegos artificiales
  9. 9 500 efectivos, con 26 medios aéreos, tratan de acabar hoy con el fuego de Jarilla
  10. 10 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La oposición denuncia el mal estado de las calles de Arroyo de la Luz