La oposición denuncia el mal estado de las calles de Arroyo de la Luz
Jueves, 21 de agosto 2025, 09:24
J. R. NEGRO. Baches constantes y plaquetas del acerado y de los bordillo deterioradas. Es el estado de las calles de Arroyo de la Luz que denuncia Somos Cáceres para exigir al Gobierno local una mejor conservación de las vías públicas. La agrupación afirma que diversas personas han tropezado y caído por el mal estado del asfaltado y las aceras.
