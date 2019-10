La oposición al completo pide una comisión informativa sobre las horas extras de la Policía Valentín Tomé, Jaime Vega y Jorge Martín. :: MAM No descartan recurrir a la vía legal si no obtienen la información que solicitan MIGUEL ÁNGEL MARCOS Jueves, 10 octubre 2019, 08:43

Representantes de todos los partidos de la oposición municipal han solicitado por escrito a la alcaldesa que convoque, con carácter extraordinario, una comisión informativa de Hacienda, Régimen Interior, Personal y Seguridad Ciudadana para aclarar el tema de las horas extraordinarias acordadas con la Policía Local la pasada primavera.

El escrito lo firman los ocho concejales de PP, Ciudadanos, Extremeños, Vox y Unidas por Navalmoral presentes en la comisión. Tres de ellos, Jaime Vega (PP), Jorge Martín (Vox) y Valentín Tomé (UPN), lo dieron a conocer ayer en una rueda de prensa, en la que faltaron ediles de Ciudadanos y Extremeños por motivos laborales.

En el escrito se pide que en esa comisión comparezca el jefe de la Policía Local e incluso se marca el orden del día, con cinco puntos. Circulares de 20 y 22 de abril firmadas por la alcaldesa y dirigidas a la Policía Local; los agentes que se inscribieron en la bolsa de 40 horas; servicios realizados en atención a dichas circulares y agentes que los prestaron; relación individualizada de los pagos efectuados y justificación individual de los servicios realizados por el jefe de la Policía.

La comisión que ahora se solicita es consecuencia de la que se celebró a finales de septiembre para abordar el asunto de las horas y de la que salieron, según aseguraron, con más dudas de las que entraron, puesto que primero se negó que se hubiera acordado pagar 2.500 euros por 40 horas y después se reconoció que era cierto.

Valentín Tomé, de Unidas por Navalmoral, abrió las intervenciones de los portavoces señalando que «debe regir la transparencia, puesto que estamos hablando de dinero público, con la celebración de una nueva comisión con la presencia del subinspector jefe de la Policía y del Interventor, que emitió un informe negativo con respecto a la bolsa de horas, que hace que la circular sea ilegal a todas luces si se llega a ejecutar. La anterior comisión se celebró el 20 de septiembre y a pesar del compromiso adquirido por el equipo de gobierno, no hay convocado nada. Eso es lo que nos ha motivado a firmar esta petición para que se celebre en el menor plazo de tiempo posible».

Para Jorge Martín, de Vox, no se trata de utilizar a la Policía como argumento político, como se les acusa, sino lo contrario, «dejar que trabajen en paz y que se aclare un tema tan importante como es la seguridad ciudadana, puesto que se han negado cosas que después se han dicho que eran verdad». Asimismo señaló que en este asunto no hay diferencias por ideologías políticas, por tratarse de una problemática que afecta a todo el pueblo.

Recurrir a la vía legal

Por su parte Jaime Vega, del PP, incidió en que la comisión la piden 10 de los 17 concejales de la Corporación, y que no hubiera sido necesario llegar a este extremo de haber facilitado la información que han solicitado para poder ejercer su labor de oposición, además de no descartar acudir a la vía legal si no obtienen dicho información.

«Solo pedimos transparencia. Y hubiera sido rápido y sencillo, y estaría solventado hace tiempo, si se hubiera hecho como se tiene que hacer», añadió el representante de Vox, entendiendo los grupos de oposición que se trata de una «llamada de atención» a la alcaldesa y su equipo de gobierno sobre que así no se pueden seguir haciendo las cosas, a espaldas de la mayoría de los concejales.