Las obras en ronda de la Piedad deben comenzar este lunes

Javier Sánchez Pablos Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La obra para la renovación de la red de abastecimiento de agua en la calle Ronda de la Piedad ya tiene fecha de inicio. Salvo cambios de última hora y si el tiempo lo permite, estos trabajos comenzarán este lunes. De hecho, hace unos días se firmó el acta de replanteo, documento necesario para dar el pistoletazo de salida al proyecto.

Las obras serán ejecutadas por dos empresas, tras el proceso de licitación llevado a cabo hace unos meses. El último paso fue la contratación de la dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de esta actuación, que también salió a concurso a finales de verano.

Los trabajos consistirán, por un lado, en la renovación de las canalizaciones ya obsoletas de esta vía, mediante el montaje de tuberías, válvulas y conexiones a la red. Esta parte del proyecto será realizada por Aquanex, empresa que se presentó a la licitación y que conoce bien el problema existente en la zona, ya que es la concesionaria del servicio de agua en la ciudad.

Junto a estos trabajos, será necesaria la demolición y el movimiento de tierras del asfaltado, con su posterior renovación, que será ejecutado por Cas Grupo Empresarial. También se encargará de la señalización, así como de las canalizaciones para albergar otras instalaciones de futuros servicios. El plazo de ejecución es de un mes y medio.

Estas obras son muy esperadas por los vecinos y empresarios de la zona, que llevan años sufriendo averías en las tuberías y los consiguientes cortes de agua prolongados. En distintas ocasiones han pedido al Ayuntamiento que se actuara de manera urgente. De hecho, un grupo de vecinos manifestó en 2024 a este diario que esos habituales cortes podían afectar a unas 100 familias, con el consiguiente perjuicio tanto en hogares como en negocios. También señalaban la pérdida de agua que se producía.

Hay que recordar, además, que en el pliego de condiciones se detallaba la necesidad urgente de mejorar tanto la infraestructura de suministro de agua como la calidad del pavimento vial de la zona afectada. De igual forma, se señalaba que, debido a las carencias existentes, es imprescindible una actuación integral. Esas mejoras por fin llegan ahora.

Temas

Trujillo