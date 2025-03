La Obra Pía de los Pizarro ha dado en Trujillo 65.000 euros en ayudas

JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Martes, 11 de enero 2022, 08:40 Comenta Compartir

A pesar de la pandemia, la Fundación Obra Pía de los Pizarro ha podido mantener en 2021 sus habituales ayudas a entidades sociales, culturales y de cooperación, con un total de 65.000 euros. Se trata de una cantidad muy parecida a ediciones pasadas. Ese dinero se ha repartido entre quince instituciones, de las que siete son de la ciudad trujillana.

El presidente de la Fundación, Hernando de Orellana Pizarro, explica que se han seguido los mismos criterios que en años anteriores. No obstante, ha habido modificaciones, debido a que, por diferentes circunstancias, algunos colectivos no han podido ejecutar sus proyectos o han invertido menos de lo previsto. Recuerda que, con este dinero, se trata de apoyar, pero no de financiar el total de las propuestas.

Una de las líneas de estas ayudas es la destinada a acciones sociales dentro de Trujillo. Ejemplo de ello son 'Las hermanitas de los ancianos desamparados' que han contado con 2.500 euros para mejoras en la residencia Santa Isabel, conocida como el asilo. Por su parte, Cáritas ha recibido 4.000 euros para su programa de familia y alimentos y Plataforma Sin Barreras, 1.600 euros, para actividades vinculadas al turismo inclusivo. Otra entidad beneficiaria es el centro trujillano de Aspace Cáceres, que ha recibido una ayuda de 3.500 euros para el sostenimiento de sus instalaciones.

Noticia Relacionada El Barrantes Cervantes acoge una exposición sobre el puente de Alcántara

La Fundación también ha entregado ayudas vinculadas a la promoción cultural de la ciudad. En este caso, 1.800 euros han ido a los Coloquios Históricos de Extremadura y 3.000, para el festival de títeres, organizado por el club de teatro 'El recreo'. En esta ocasión, no se ha presentado ningún proyecto vinculado a las iglesias, como años atrás. Por ello, desde la Obra Pía se espera que en 2022 se retome esa relación. De hecho, ya se ha mantenido conversaciones.

En esta línea de ayudas, no faltan los proyectos de cooperación en Perú. Uno de ellos es el de la Plataforma 0,7% de Huertas de Ánimas. Está dirigido a la salud y nutrición para familias vulnerables en Huancavelica. Sí es cierto que todavía falta por aportar información para poder cerrar este expediente y abonar la subvención, matiza De Orellana Pizarro. Además, está la oenegé Acción Solidaria CompromiSOS, que ha recibido 3.300 euros, para becas a jóvenes para que continúe sus estudios, así como 'Extremayuda', que sigue con su proyecto de la orquesta 'Sonidos en la arena', en el Alto Trujillo, además de otro programa de becas. En 2021, ha dispuesto de un total de 6.000 euros para ambas iniciativas.

Estas alternativas se unen a la labor que realiza la Fundación, apostando por proyectos culturales en tierras peruanas, dirigidos por distintas instituciones.