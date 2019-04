Numerosos vecinos pasan el día en el campo y los turistas llenan Trujillo El montaje de la infraestructura de la Feria del Queso. :: JSP El montaje de la infraestructura de la Feria del Queso comenzó ayer en la plaza Mayor y los hosteleros protestaron por las molestias a los clientes JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Martes, 23 abril 2019, 08:17

La ciudad vivió ayer un día de contrastes. Mientras numerosos vecinos pasaron el día de fiesta local en el campo con una buena temperatura, otros, trabajadores sobre todo de hostelería y turismo, atendieron a los numerosos turistas que decidieron visitar el municipio. Como manda la tradición, numerosos grupos de amigos y familiares disfrutaron de un día de campo, para retomar fuerzas de la multitudinaria fiesta del Chíviri. Los lugares elegidos fueron bien parcelas privadas, bien lugares comunes habituales para este tipo de propuestas. Ejemplo de ello fue los alrededores de la finca de las Alberguerías, a unos kilómetros de la ciudad trujillana. La comida elegida por la mayoría fue el típico frite de cordero.

«Venimos todos los años a la parcela familiar y esta vez nos hemos juntado once, con algunos allegados», señala Alberto, quien apunta que hoy, por la tarde, es típico comerse las 'sobras' del día anterior. Recuerda que es una tradición en su familia. Otro vecino, Raúl, se marchó con su familia, a las Alberguerías a media mañana, donde se juntaron con el grupo de amigos, com cada año. Cerca de ellos, se situaron otros trujillanos. No faltaron los que eligieron descansar en casa.

Terrazas llenas

A pesar de que numerosos negocios estuvieron cerrados ayer, establecimientos hosteleros permanecieron abiertos ante la gran afluencia de turistas que hubo en la ciudad. «Hoy es un día mejor que, incluso, el sábado pasado», señalaba un responsable de un restaurante de la plaza Mayor. Prueba de esa afluencia fue la gran actividad que tuvieron las terrazas, sobre todo, a la hora de la comida. Personal de la Oficina de Turismo también apunta los numerosos visitantes que pasaron por sus instalaciones, sobre todo, de Castilla y León y Valencia.

Muchos de esos turistas tuvieron que compartir la plaza Mayor con el montaje de la infraestructura para la Feria del Queso, lo que provocó el enfado de hosteleros, por la cercanía de esos trabajos a las terrazas, con las consiguientes molestias para la clientela. Lamentaban que, estando las mesas llenas, no se tuviera mayor consideración. Además, echaron de menos más información del inicio del montaje.