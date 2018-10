Numerosas personas despiden al exalcalde de Jaraíz de la Vera Victoriano Macías

Ayer por la tarde fue enterrado en el cementerio municipal de Jaraíz de la Vera Victoriano Macías, exalcalde socialista de la localidad a lo largo de dos periodos y también presidente de la Mancomunidad de la Vera, entre otros cargos. La iglesia de Santa María, donde tuvieron lugar las honras fúnebres, se llenó de fieles para despedir a Macías, cuyo féretro estaba envuelto en la bandera de Jaraíz de la Vera. Al sepelio asistieron no solo vecinos y compañeros, sino también numerosos alcaldes de la comarca, así como el presidente de la Mancomunidad de la Vera, Lucas Martín, y el anfitrión, Luis Miguel Núñez, que nada más tuvo conocimiento del fallecimiento de su predecesor, el domingo por la noche, mandó que las banderas de la Casa Consistorial jaraiceña ondearan a media asta en señal de luto. No faltaron tampoco al funeral ex altos cargos del partido socialista a nivel regional.

Aunque era natural de Plasencia, Macías ha vivido la mayor parte de su vida en Jaraíz.

Pese a estar enfermo, en los últimos tiempos ha continuado interesándose por el devenir político de la población hasta su muerte. Por eso, a principios de año fue nombrado presidente de la agrupación socialista jaraiceña y medió para que las distintas sensibilidades que hay a nivel local, tras años de desencuentros, se unieran para concurrir juntos a los comicios municipales de 2019 con el fin de recuperar la alcaldía jaraiceña.