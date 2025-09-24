HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CORIA

El número de turistas en Coria creció un 7,7% en verano respecto al pasado año

Juan Ramón Negro Galán

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

La Oficina de Turismo ha dado a conocer los datos de los visitantes que han pasado por la localidad, en concreto aquellos que han acudido a la oficina de turismo y han requerido información de la zona. Según los datos más recientes proporcionados por la Oficina de Turismo, se ha registrado un aumento significativo en el número de visitantes durante este verano.

Los datos demuestran que Coria sigue siendo un destino atractivo a nivel global, con un incremento del 7,7% en la llegada de turistas comparado con el año anterior. La demanda ha aumentado gracias a la gran programación cultural que ofrece la localidad durante estos meses, entre los que se destaca el Festival de Teatro, Festival Internacional de Guitarra, mercados artesanales, Descenso del Río Alagón y un sinfín de actividades. Además de ser una importante ciudad histórica-artística de la región, que cuenta con el mantel de la Sagrada Cena en la catedral de Santa María de la Asunción.

El turismo digital ha tenido un impacto significativo, con un 80% de las reservas realizadas a través de plataformas online, aplicaciones móviles y redes sociales, lo que demuestra una creciente preferencia por la conveniencia y la accesibilidad.

En cuanto al turismo internacional, la mayoría de los visitantes proceden de los países vecinos, como son Francia y Portugal.

La alcaldesa, Almudena Domingo, declaró que «estamos viendo un crecimiento en el turismo, que no solo beneficia a la economía local, sino que también esta promoviendo una mayor consciencia sobre la importancia de un turismo responsable y respetuoso», y recalcó que «estamos en una buena línea de trabajo y que las promociones que estamos realizando van bien encaminadas para conseguir el objetivo de ser un destino turístico destacado en el norte de Extremadura».

