Los nuevos asientos del municipal homenajearán al Moralo

Entre el material y el equipamiento para las distintas instalaciones deportivas municipales que va a sacar a concurso el Ayuntamiento se encuentra la adquisición de 3.500 asientos destinados a los graderíos del pabellón Antonio Jara, la pista de atletismo, el campo de la ciudad deportiva o el municipal de deportes. En este los futuros asientos compondrán, con los colores verde y blanco, el nombre del Moralo CP y su año de fundación, 1923, para empezar a celebrar su próximo centenario.

Así lo avanzó el concejal del área, Josema Encinas, al anunciar la actuación en equipamientos deportivos, que saldrá a licitación en 129.820 euros, divididos en cinco lotes. El de mayor cuantía, para pabellones y campos de fútbol, con 108.000 euros. El resto son el material propiamente dicho, como colchonetas, balones o redes, los nuevo asientos, redes de protección y material promocional, que no ha tenido nunca el Ayuntamiento y ahora se va a dotar de un arco hinchable, podio o serigrafría.

De entre todo ello Encinas hizo especial hincapié en los 3.500 asientos, buscando una mayor comodidad de los espectadores, pero también cambiar la imagen de las instalaciones. Además, en el caso concreto del municipal de deportes, para empezar a celebrar el centenario del Moralo, que se iniciará con el principio de la temporada 2022/2023, incorporando en el graderío su hombre y su fecha de fundación.

Sobre este último, el campo municipal de deportes, se preguntó al concejal por las críticas que suelen hacerse desde algunos sectores por la falta de inversiones en el recinto, asegurando que no es cierto que no se haya actuado. Por el contrario, se insistió en que es la instalación en la que más dinero se ha gastado hasta ahora entre esta legislatura y la anterior, recordando ahí la caldera o la renovación de los vestuarios. «Que nos gustaría hacer más es evidente, pero el dinero no puede ir a una sola instalación y se procura invertir en mejorar las que lo necesitan», señaló.