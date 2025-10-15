Nuevo éxito del IX Tinajero Folk

Emilio Llorente Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Festival Tinajero folk comenzó en 2017 y en esta IX edición ha sido premiado Antonio de Huelva y su grupo, que vienen acudiendo al mismo desde la primera edición.

El festival nació para mantener vivas las tradiciones musicales de la comarca y también de la región, potenciando, sobre todo, a los tamborileros para que no desaparecieran. El sábado y domingo además de un mercado en la calle de la garganta tapada las calles y rincones además de los escenarios de la plaza y la Iglesia sirvieron para animar y dar vida a la población.