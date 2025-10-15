HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pasarón de la Vera

Nuevo éxito del IX Tinajero Folk

Emilio Llorente

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Festival Tinajero folk comenzó en 2017 y en esta IX edición ha sido premiado Antonio de Huelva y su grupo, que vienen acudiendo al mismo desde la primera edición.

El festival nació para mantener vivas las tradiciones musicales de la comarca y también de la región, potenciando, sobre todo, a los tamborileros para que no desaparecieran. El sábado y domingo además de un mercado en la calle de la garganta tapada las calles y rincones además de los escenarios de la plaza y la Iglesia sirvieron para animar y dar vida a la población.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  2. 2 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  3. 3 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  4. 4 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  5. 5 Toñi Monjo, la extremeña que ha vuelto a caminar a los 47 años
  6. 6

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  7. 7 Las auroras boreales podrían llegar a España: dónde y cuándo verlas
  8. 8

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  9. 9 El TSJEx deniega la incapacidad permanente a una trabajadora con problemas de rodilla y depresión
  10. 10

    Transportes aprueba de forma definitiva el tramo Badajoz-Bótoa de la autovía A-58

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Nuevo éxito del IX Tinajero Folk