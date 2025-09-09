Nuevo curso de pintura en Salorino

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. Un nuevo curso de pintura se impartirá en Salorino. La inscripción será de 50 euros y se podrá cumplimentar hasta el 17 de septiembre, con el inicio dos días más tarde. Está dirigido a adultos y adolescentes nacidos a partir del año 2011, y se pueden apuntar en el CRV Tajo Internacional o llamando al 669 72 08 69, con las plazas limitadas.