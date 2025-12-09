El nuevo bus urbano empezará a funcionar a primeros de año

Miguel ángel Marcos Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La empresa local Autocares Sirga es la adjudicataria del contrato – tras aprobarse días atrás por el pleno– para prestar el servicio público de transporte urbano de viajeros que licitó el Ayuntamiento a primeros de agosto con el fin de satisfacer una antigua demanda vecinal. El coste será de casi 540.000 euros, más IVA, para un periodo de seis años.

Al concurso concurrieron dos compañías, siendo otra la inicialmente propuesta al presentar una oferta algo menor. Sin embargo, fue excluida poco después al no cumplir uno de los requisitos establecidos en el pliego en lo que se refiere a los vehículos a utilizar, lo que sí hace Sirga, que espera poner en marcha el nuevo bus urbano a primeros de año.

En ese mismo pliego se fijan dos líneas, de mañana y tarde. La L1 arrancará en la Marcha Verde y terminará en el hospital, con paradas en la Cruz del Rollo, los Colorines, cruce de Genaro Cajal con Cartagena, barrios de Navarrosa y el silo, plaza Pepe Vizcaíno y avenida de las Angustias.

En la vuelta las paradas estarán en el centro de salud, cruces de Ronda Sur con Marqués de Comillas y carretera de Valdehúncar y Cruz del Rollo.

El primer bus saldrá a las 8.00 horas y el último a las 14.00, de lunes a viernes. Siete expediciones con frecuencia de una hora.

La L2, casco urbano-ciudad deportiva-casco urbano, será la de tarde, con cinco expediciones, con frecuencias de una hora, entre las 15.30 y las 19.30.

Ésta saldrá de la plaza Pepe Vizcaíno, para seguir por la Ronda Sur con paradas en el cruce con Marqués de Comillas y carretera de Valdehúncar, Cruz del Rollo, los Colorines, cruce de General Cajal con Cartagena, Navarrosa y campo de fútbol. La vuelta será por las viviendas del silo, terminando en Navarrosa.

Unos 350 usuarios diarios

En el estudio que elaboró un técnico de Movilidad para el concurso se fijan en 350 los usuarios diarios, casi 7.300 al mes y 87.500 al año, con precios de un euro el billete y siete los bonos, con sus descuentos correspondientes.

Eso supondría unos ingresos anuales de algo más de 59.000 euros, a lo que hay que sumar una aportación municipal de 89.999,80 euros durante seis años para que resulte viable.