Nuevas tecnologías Sábado, 10 noviembre 2018, 09:37

Municipios como La Aldea del Obispo, Santa Cruz de la Sierra y Torrecillas de la Tiesa no dejan de lado las nuevas tecnologías. El alcalde de esta última localidad, Tomás Sánchez, no descarta la posibilidad de que su Ayuntamiento se pueda sumar a la plataforma para enviar bandos para los teléfonos móviles. No obstante, considera que seguirá vigente la megafonía para informar a la población. Además de este sistema, se utilizan otros medios tradicionales en estos y otros municipios, como la colocación de carteles en diversos establecimientos. También se está presente, de una o de otra forma, en redes sociales. Sin embargo, se insiste en que esos bandos son la mejor herramienta para que se entere la población, sobre todo, de mayor edad, aunque algunas veces se puedan quejar porque en un determinado lugar del pueblo no se escuche.