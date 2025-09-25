HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CASTAÑAR DE IBOR

Nuevas actividades de la II Semana Cultural

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

E. G. R. Juegos populares en la plaza de España a las cinco de la tarde y un espectáculo con Sete el Mago, dos horas después en la Casa de la Cultura, seguido de proyecciones de imágenes antiguas a cargo de Antonio Zalea, son las actividades previstas para hoy dentro del programa de la II Semana Cultural de Castañar, que se prolongará hasta el domingo.

