Nuevas actividades de la II Semana Cultural
Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00
E. G. R. Juegos populares en la plaza de España a las cinco de la tarde y un espectáculo con Sete el Mago, dos horas después en la Casa de la Cultura, seguido de proyecciones de imágenes antiguas a cargo de Antonio Zalea, son las actividades previstas para hoy dentro del programa de la II Semana Cultural de Castañar, que se prolongará hasta el domingo.
