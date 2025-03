Nueva suspensión por la lluvia en el pabellón moralo del Molinillo Deportes insiste que el problema no es de goteras, sino estructural de la cubierta y que mientras no se solucione se van seguir entrando el agua

MIGUEL ÁNGEL MARCOS Jueves, 27 de octubre 2022, 08:32

El problema que tiene el pabellón del Molinillo no es de goteras, aunque también las haya. Es un problema estructural de la cubierta y mientras no se solucione no se va a terminar con situaciones como la vivida el sábado, y repetida en el tiempo, al caer agua sobre la pista cada vez que llueve con intensidad en pocos minutos.

Así lo manifestó el concejal de Deportes, Josema Encinas, al trasladarle el malestar que generó una nueva suspensión de una actividad deportiva, un partido de fútbol-sala, ante el agua que volvió a entrar en el recinto, meses después de renovarse el piso tras levantarse el anterior por otra tromba de agua.

«En su día, quien diseñó la cubierta decidió que los canalones tenían que ir por dentro y cuando un canalón está por dentro y no puede con el caudal de agua, rebosa y cae en la pista. Los canalones tienen muchos años y, además, no son secciones enteras sino en varias secciones. La unión de esas secciones está bastante dañada y aunque se intenta sellar las que están peor, a pesar de lo difícil que es acceder, no se llega a todo».

Encinas recordó en otro momento que el gobierno del PP –«que ahora hace bandera de ello y trata de aprovecharlo como hacen con todo»– tuvo encima de la mesa desde el año 2004 un proyecto del arquitecto municipal preparado para poder ejecutar, con un presupuesto de unos 200.000 euros, «que no hicieron y nos sabemos por qué. Obviamente ese proyecto está desfasado, por lo que se viene trabajando en la redacción de uno nuevo para poder cambiar la cubierta o hacer lo que los técnicos crean conveniente. Pero es prioritario sacar los canalones fuera».

Una dificultad añadida es que el pabellón está adosado a viviendas en uno de los laterales «y tenemos que buscar una fórmula que no las comprometa. Se está trabajando en buscar soluciones a corto plazo. Pero hay que ser sinceros y tener claro que hasta que no se solucione el problema de la cubierta, no se va a terminar con esta situación», señala el concejal de Deportes.