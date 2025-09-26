Nueva marca turística para el Valle del Alagón, 'Tierra que une, río que guía'

El Centro Impulsa reunió el miércoles a agentes sociales, tejido empresarial y ciudadanía en general de los municipios del Valle del Alagón para presentar oficialmente ... la marca turística que representará dentro y fuera de España a este territorio cacereño, y lo hará bajo un lema 'Tierra que une, río que guía'.

Se trata de un proyecto, impulsado por la Diputación, junto con los agentes del territorio, «un trabajo compartido para posicionar al Valle del Alagón como un destino diferenciado, auténtico y sostenible», ha dicho la diputada de Turismo y Juventud de la Diputación, Elisabeth Martín Declara, quien ha subrayado la importancia de «dotar al Valle del Alagón de una identidad propia, que ya tiene, que refuerce su atractivo y lo proyecte en los mercados turísticos nacionales e internacionales».

La tarjeta de presentación del Valle del Alagón es una marca que fusiona modernidad y raíces a través de un logotipo que une la V de Valle y la A de Alagón, acompañado de la frase o claim 'Tierra que une, río que guía', reflejo del papel vertebrador del río Alagón –ha explicado Martín Declara– y de la riqueza cultural, natural y social delterritorio.

Además de la identidad visual, se dará a conocer el relato turístico y el plan de activación de marca, que contempla campañas de sensibilización local, participación en ferias como FITUR o FIO, colaboraciones con influencers y medios especializados, así como la distribución de kits de marca para empresas y población local.

En la presentación, la diputada ha puesto de relieve que esta marca «es fruto de un trabajo compartido entre instituciones, empresas, asociaciones y vecinos del territorio, con el propósito común de dar mayor visibilidad al Valle del Alagón, impulsar la economía local y reforzar el sentido de pertenencia de su población».

Así, con esta iniciativa, ha concluido, «el Valle del Alagón dará un paso decisivo para situarse en el mapa turístico de Extremadura y de España».