Moraleja

Nueva edición de Noviembre Literario en Moraleja

J.R.N.

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

El próximo mes la localidad volverá a llenarse de libros con una nueva edición de Noviembre Literario, organizado por el Club de Lectura de Moraleja y la librería Neruda. Del 11 al 15 de noviembre, habrá un amplio programa de encuentros literarios que se llevarán a cabo en la librería Neruda y finalizaran el sábado 15 en la Casa de la Cultura. Todas las sesiones comenzarán a las 19,30 horas, excepto la clausura del sábado, que será a las 12.30 horas.

Te puede interesar

