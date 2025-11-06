HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El 16 de noviembre será la XIX Media Maratón de Malpartida de Plasencia

R.H.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El domingo 16 de noviembre se desarrollará la XIX Media Maratón Malpartida de Plasencia Reserva de la Biosfera de Monfragüe-'Gran Premio Iberdrola', una cita ... deportiva que une naturaleza, salud y convivencia en un entorno único.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  2. 2 La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros
  3. 3 Muere al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  4. 4 Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo
  5. 5 Fallece un hombre en un sex shop de León
  6. 6 Aplazado por el temporal el acto en el que Sánchez arropaba en Mérida a un Gallardo cuestionado como cartel electoral
  7. 7 Guardiola renuncia a participar en el debate electoral de RTVE
  8. 8

    4.172, el número de la suerte para poder comprar una VPO en Cuartón Cortijo o Ronda Norte
  9. 9 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  10. 10

    El SES empezará a vacunar de la gripe y la covid por las tardes y sin cita previa el próximo lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El 16 de noviembre será la XIX Media Maratón de Malpartida de Plasencia