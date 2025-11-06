El 16 de noviembre será la XIX Media Maratón de Malpartida de Plasencia
R.H.
Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00
El domingo 16 de noviembre se desarrollará la XIX Media Maratón Malpartida de Plasencia Reserva de la Biosfera de Monfragüe-'Gran Premio Iberdrola', una cita ... deportiva que une naturaleza, salud y convivencia en un entorno único.
La prueba contará con diversas modalidades: media maratón (21 km), 10 km, ruta senderista, ruta MTB y carreras infantiles, fomentando la participación de todas las edades. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de noviembre a las 15.00 horas en la web oficial.
